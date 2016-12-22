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22 Aralık 2016 09:29

TYB Erzurum Şubesi ETÜ’de Sümmani’yi andı

TYB Erzurum Şubesi ETÜ’de Sümmani’yi andı

22 Aralık 2016 09:29

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen “Her Ay Bir Kitap Etrafında Buluşuyoruz” etkinliğinin Aralık ayı toplantısında Aşık Sümmani anıldı.
Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan sunumunu yaptığı anma toplantısında bir konuşma yapan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli; Sümmani, Reyhani, Emrah gibi Halk Edebiyatının büyük isimlerini yetiştiren Erzurum’da değerlerimizi gençlerle buluşturmaya, anlatmaya devam edeceklerini belirterek katılımcılara ve Artvin Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Erkal’a teşekkür etti.
Erzurum Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta Artvin Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Erkal Aşık Sümmani’yi anlattı.
Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri ve hocalarının dinleyici olarak katıldığı konferansta Erkal, Sümmani Divanı’nı hazırlayış sürecini anlattıktan sonra şiirlerinde kullandığı mazmunlardan yola çıkarak Sümmani’nin hayatından kesitler sundu.
Sümmani’nin 19.yüzyıl sonu ile 20.yüzyılın başında yaşadığını, uzun yıllar diyar diyar gezdiğini belirten Erkal, O’nun kendi döneminin değil 21.yüzyılında büyük şairlerinden birisi olduğunu hatırlattı.
Narman’ın Samikale Köyü’nde başlayan hayatının büyük bir kısmını gurbette geçiren Aşık Sümmani ile ilgili akademik çalışmalarının artmasını beklediğini söyleyen Erkal daha sonra şiirlerinden örnekleri öğrencilerle paylaştı. Programda Erzurumlu Aşıklar; Mevlüt Mertoğlu ve Sıtkı Eminoğlu Sümmani’nin şiirlerini seslendirdiler.
Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Prof. Dr. Halit Dursunoğlu, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Doç. Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü, Yrd. Doç. Dr. Uğur Akbulut, EBB Kültür Sanat Merkezi Müdürü Ergün Engin ve Çaykur Bölge Müdürü Zeki Sarıavcı’nın katıldığı program plaket takdimi ile sona erdi.



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