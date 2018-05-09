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09 Mayıs 2018 10:55

TYB Erzurum Şubesi Gençlik Kolları üyeleri, Anneler Gününe özel şiir programı düzenledi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şubesi Gençlik Kolları üyeleri, Anneler Gününe özel şiir programı düzenledi.

TYB Erzurum Şubesi Gençlik Kolları üyeleri, Anneler Gününe özel şiir programı düzenledi

09 Mayıs 2018 10:55


TYB Erzurum Şubesi Gençlik Kolları üyeleri, yaklaşmakta olan Anneler Günü dolayısıyla duygusal bir geceye ev sahipliği yaptı. “Gençlerin Dilinden Anne Şiirleri” konulu programa, üniversite gençliği ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Gecenin açılışında TYB Erzurum Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ebru Kara, konuşmasına şehit anneleri başta olmak üzere bütün anneleri selamlayarak başladı.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, desteklerinden dolayı özellikle teşekkür eden Kara, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Annelerimiz, hayatımızın her alanında bizim en büyük destekçilerimizdir. Hangi yaşta olursak olalım, bizler, onların gözünde hiç büyümeyen çocuklarıyız. Dolayısıyla her ne yaparsak yapalım, annelerimizin hakkını kolay kolay ödeyemeyiz.”


Gecede kısa bir selamlama konuşması yapan TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bingöl ise, “Anne, dertlerimize derman, gönüllerimize şifadır. Çünkü anne, bir çocuğun en büyük sığınağı ve tek sırdaşıdır. İnsan, kimseye açamadığı sırlarını, yalnızca annesine açar. Dolayısıyla anne, doğumdan ölüme kadar insanoğlunun unutamadığı tek varlıktır.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.


Ömer Ergedik’in sunumuyla başlayan gecede, Genç TYB üyeleri; Fatma Nur Tiryaki, İslam İspirli, Sevda Cömert, M. Tahir Genç, Tuba Saymaz, Ahmet Büyükdağ, Merve Karatepe, A. Haktan Dursun, Elif Ezgi Yurtsever, M. İkbal Çiftçi, Abdulkadir Altay ve Mehmet Vural, ünlü şairlerin, anne temalı şiirlerini seslendirdiler.


Gece, Türk Sanat Müziği ekibinin seslendirdiği, birbirinden güzel türkülerin ardından, genç şairlere verilen plaket takdimiyle sona erdi.




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