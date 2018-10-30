TYB Erzurum Şubesince Naim Hoca'yı anma paneli düzenledi

Tarihi Kongre Binası Konferans salonunda düzenlenen panelde Naim Hoca (Gölleroğlu) vefatının 19.yılında anıldı.

TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı selamlama konuşmasında; "Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak, şehrimizin yetiştirdiği değerleri, her zaman olduğu gibi anmaya ve anlatmaya; genç nesilleri de bu değerlerden haberdar etmeye devam ediyoruz.

Kişiliği, yaşantısı, hoşgörüsü, merhameti, cömertliği, bilgeliği ve doğallığıyla Erzurum insanının gönlünde iz bırakan merhum Naim Hoca'yı, vefatının 19. sene-i devriyesi dolayısıyla özel bir programla anıyoruz. Şubemiz tarafından hazırlanan “Naim Hoca'yı Anma Programı”nı diğer programlarımız takip edecek. Mütevazi, kendi alanında hizmet etmeye devam eden TYB Erzurum Şubesi'nin bütün faaliyetlerine katılımınızı bekliyoruz." dedi.

TYB Erzurum Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan'ın sunumu ile başlayan ve TRT Prodüktörlerinden şair İsmail Bingöl'on yöneticiliğini yaptığı panelde, Prof.Dr.H.Ömer Özden, Sevilay Durmuş ve Naim Hoca'nın torunu Ahmet Gölleroğlu Naim Hoca ile ilgili hatıralarını paylaştılar.

Prof.Dr.Ömer Özden Naim Hoca'nın (Gölleroğlu) hayatını kaleme aldığı “Erzurumlu Naim Hoca” kitabı etrafında dinleyicilerle görüşlerini paylaştı.

Özden, Hoca'nın halk ile aydınlar arasında bir köprü gibi görev yaptığını, Alvarlı Efe'nin izinde yürüdüğünü ve hayatının sonuna kadar insanlara din adamı olarak hizmet ettiğini söyledi.

Panelistlerden Sevilay Durmuş'ta 1925 yılında Erzurum'da dünyaya gelen, imamlık ve vaazlık yapan Naim Hoca sadece bunlarla iştigal etmeyip sanatın her dalıyla yakından ilgilendiğini hatırlatarak, 1993 yılında PKK'nın Erzurum'un Yavi ve Çiçekli beldelerine yaptığı katliam sonucu sokaklara taşan vatandaşları ikna ederek bir faciayı önlediğini vurguladı.

Ahmet Gölleroğlu ise dedesini anlatırken hiçbir zaman "dedem" demediğini, onun halka malolmuş haliyle "Naim Hoca" olduğunu söyleyerek, hoşgörü ve kardeşlik hukuku vurgusu yapan Naim Hoca'nın halka mal olduğunu belirterek O'nun hakkında yaygınlaşmış birçok fıkranın aslının olmadığının bilinmesinin gerektiğinin altını çizdi.

Naim Hocanın dostlarının da yakından takip ettiği panel sonrası onlarda Hoca ile ilgili hatırlarını paylaştılar. Lise öğrencilerinin de katıldığı panele Naim Hoca'yı seven, tanıyan yüzlerce dinleyici katıldı.

Naim Hoca'yı Anma Programı'nın sonunda panelistlere, TYB Erzurum Şubesinin 15. Yılına özel olarak tasarlanan hatıra plaketi takdim edildi.