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10 Ocak 2017 11:15

TYB Erzurum Şubesi’nden Başkan Öz’e “Kitap”lı tebrik ziyareti

TYB Erzurum Şubesi’nden Başkan Öz’e “Kitap”lı tebrik ziyareti

10 Ocak 2017 11:15

AK Parti Erzurum İl Başkanlığına getirilen Mehmet Emin Öz’e tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Göreve başladığı andan itibaren binlerce kişinin ziyaret ettiği Başkan Öz’e Erzurum’daki Sivil Toplum Kuruluşları da hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor.
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Yönetimi, Başkan M.Hanefi İspirli ile birlikte Mehmet Emin Öz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Kotan, İsmail Bingöl, Ömer Özden ve Reşat Coşkun kendi kitaplarını hediye ettikleri ziyarette Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz’e yeni görevinde başarı dilediler.
TYB Erzurum Şube Başkanı İspirli; “Erzurum siyasetinde, böyle görevlerde bir kültür-sanat insanını görmek bizleri mutlu etti. İnsana, siyasete bir kültür adamının eli ile, yüreği ile dokunacak olması Erzurum adına büyük bir kazanım. İnşallah bu diğer siyasi partilerimizde ve değişik organlarında da olur. Çünkü okuyan, yazan, anlatan, tarihi bilen isimlerin siyasette taşıyacakları mesaj da bunlarla ilgili olacaktır” Dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz; Erzurum’da kendisine gösterilen teveccühten dolayı bütün STK’lara teşekkür etti. Siyasi partilerin en önemli paydaşlarının Sivil Toplum Örgütleri olduğunu hatırlatan Öz, bütün Erzurum’u kucaklama arzularının olduğunu, bunun içinde STK’larla yakın bir mesai içerisinde olacaklarını söyledi.
M.Hanefi İspirli, Yusuf Kotan, İsmail Bingöl, Ömer Özden ve Reşat Coşkun’un kendi kitaplarından oluşan seti Başkan Öz’e hediye etmelerinin ardından ziyaret sona erdi.



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