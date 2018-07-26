TYB Erzurum Şubesi’nden Başkan Sekmen’e teşekkür ziyareti

Mehmet Doğan Kütüphanesi için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı M.Hanefi İspirli ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı, fikir adamı ve yazar D.Mehmet Doğan’ın isminin Terminal Caddesi’ndeki bir kütüphaneye verilmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanı M.Hanefi İspirli; Yönetim Kurulu Üyeleri; Başkan Yardımcısı Eğitimci Yusuf Kotan, Prof.Dr.Ömer Özden, TRT Radyo Müdürü İsmail Bingöl, yazar-eğitimci Reşat Coşkun, gençlik kolları temsilcisi Zekayi İslam İspirli’nin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Sekmen’e 14 yıl boyuncu yaptıkları faaliyetleri aktaran İspirli; dernek olarak; kitabın, okumanın, yazmanın, fikretmenin, sanatın ve edebiyatın yanında olduklarını, 15.yıl kutlamalarına hazırlanırken de bu çizgiden taviz vermeden yollarına devam edeceklerini belirtti.

Bu çalışmalarındaki en önemli gücün Türkiye’nin ve Türk Dünyasının yakından tanıdığı isim olan, D.Mehmet Doğan’ın olduğunu hatırlatan İspirli; sosyolojik kliklere saplanıp kalanların uzağında, Büyükşehirlerin büyük isimlere sahip çıkması gerektiğine inanarak D.Mehmet Doğan isminin kütüphaneye verilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erzurum’un son beş yıldır her alanda olduğu gibi kültür, sanat, edebiyat çalışmalarında da hep yanında olan Başkan Sekmen’in önümüzdeki yıllarda da aynı duyarlılığı ile şehre büyük katkılar sunacağını inandığını belirten İspirli “TYB olarak şehir için bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, TYB’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini, desteklerinin her zaman süreceğini söyledi.

D.Mehmet Doğan’ı 40 yıldır tanıdığını, kitaplarında faydalandığını dile getiren Sekmen, Doğan’ın Erzurum’a olan ilgisini, yakınlığını; Erzurum ile ilgili yazdıklarını bilen biri olarak isminin verildiği kütüphane de gençlerin bol bol okumalar yaptığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen; “Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Yazarlığın okulunu kuran isim’ olarak tanınan D.Mehmet Doğan isminin Erzurum’da yaşatılması gereken isimlerden biriydi ve bizde onu yaptık” dedi.

Daha önce Nurettin Topçu, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi önemli isimlerin verildiği Bilgi Evleri ve kütüphanelerde olduğu gibi D.Mehmet Doğan Kütüphanesi’nden sonra Erzurum’a ve Türkiye’ye ait değerlerin isimlerini yeni yapacakları yatırımlarda değerlendireceklerini anlattı.

TYB Yönetimi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e D.Mehmet Doğan’ın kitapları ile Hüma Dergisi’nin hediye edilmesi ile ziyaret sona erdi.

D.Mehmet Doğan Kütüphanesi

Terminal caddesinde yapımı tamamlanan ESMEK ve Bilgi Evi ile Kütüphaneden oluşan kültür ve sanat yatırımına Yazar-Fikir Adamı, Doğan Türkçe Sözlüğü hazırlayan, sadece Türkiye’de değil Türk Dünyasının yakından tanıdığı D.Mehmet Doğan ismi verilmişti.

40.yılını yüzlerce faaliyetle yürüten Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucu başkanı ve TYB Vakfı Başkanı olan D.Mehmet Doğan’ın ismi verilen merkez, Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun da katılımıyla hizmete açılmıştı.