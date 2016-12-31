TYB Onursal Başkanı Doğan’dan Başkan Sekmen’e ziyaret

Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) Kurucu ve Onursal Başkanı Mehmet Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. TYB Erzurum Şube Başkanı Hanifi İspirli, TYB Erzurum Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan, TYB Erzurum Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer Özden, İsmail Bingöl ve Reşat Coşkun’un da bulunduğu ziyarette Başkan Sekmen, Büyükşehir’in sosyal ve kültürel çalışmalarını anlattı. Sekmen, şunları kaydetti: “Erzurum gibi şehirlerde kültürel ve sportif etkinliklere insanların ihtiyacı var. Çünkü insanlarımızın gideceği başka bir yer yok. Erzurum’u, dünyadaki kış turizm merkezlerinin en önde gelenlerinden biri yapmak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu sene kayak merkezlerini devraldık. Kayak merkezi yolunun üzerine modern bir kapı yaptırdık. Palandöken’e çıkarken bir kapıdan geçiyorsunuz. Kayak merkezinde vatandaşlarımız için sosyal tesisler, alışveriş yerleri, sosyal donatı alanları, mescit, oto park, soğuk ve sıcak içecek istasyonları ve birçok yeniliklere imza attık.” Kale çevresindeki Kültür Yolu Projesi ile ilgili bilgi de veren Başkan Sekmen, “Kültür mirasımızı bizden sonraki nesillerle buluşturma adına yapımı süren Kültür Yolu Projesi ile tarihi mirasımızı koruyoruz. Burada 44 bin metrekarelik alanda çalışma yapıyoruz. Proje tamamlandığında Erzurum Kalesi gün yüzüne çıkacak. Tarihi dokunun korunduğu projenin yapımı sürüyor. Buradaki kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için bu önemli projeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.