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30 Mayıs 2018 10:02

U18 Milli Takımı, Gürcistan’a 4-1 yenildi

Erzurum’da düzenlenen Uluslararası Üçlü Turnuvadaki ilk maçta U18 Milli takımı, Gürcistan’a 4-1 yenildi.

U18 Milli Takımı, Gürcistan’a 4-1 yenildi

30 Mayıs 2018 10:02


Milli takımımızın golünü 89. dakikada Ali Yavuz Kol atarken, Gürcistan’ın gollerini 35. dakikada Giorgi Ivaniadze, 39. dakikada Giorgi Guliashvili, 47. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 58. Dakikada Tamazi Babunadze kaydetti.


Hakemler: Sinan Dereci, Selahattin Altay, Akın Karabacak, Muhammed Ali Meteoğlu


Türkiye: Doğukan Özkan, Onur Taha Takır (Dk. 60 Emirhan Civelek), Ömer Çakı (Dk. 46 Sefa Akgün), Berkehan Biçer, Ozan Kabak, Egehan Gök (Dk. 60 Kerem Baykuş), Recep Gül (Dk. Fatih Bektaş), Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 40 Abdussamed Karnuçu), Atalay Babacan (Dk. 46 Behlül Aydın), Enes İslam İlkin (Dk. 46 Berkay Görmez), Burak Temir (Dk. 46 Ali Yavuz Kol)


Gürcistan: Demetre Buliskeria, Tsotne Kapanadze (Dk. 78 Nikoloz Gabelaia), Archil Basaria (Dk. 78 Luka Janashia), Jemali Jinjolava, Piruzi Gabitashvili, Beka Dartsmelia (Dk. 78 Iva Gelashvili), Giorgi Ivaniadze (Dk. 59 Teimuraz Gabunia), Tsotne Patsatsia (Dk. 72 Anatoli Mesiachenko), Giorgi Guliashvili (Dk. 59 Levan Grdzelidze), Tamazi Babunadze (Dk. 72 Zviadi Gogia), Khvicha Kvaratskhelia (Dk. 72 Revazi Injgia)


Sarı Kart: Dk. 20 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 22 Tsotne Patsatsia (Gürcistan)


U18 Milli Takımımız, turnuvadaki bir sonraki maçında 30 Mayıs Çarşamba günü Makedonya ile karşılaşacak.


Ayrıca, Erzurum’da oynanacak maçların ardından İsveç’e geçecek milli takımımızda teknik direktör Şenol Ustaömer, önceki gün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti ve kendisine bir milli takım forması hediye etti.




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