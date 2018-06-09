Vatandaşlar ile çay içip sohbet eden Akpınar, ülkeye oynanan oyunları ve seçimlerin önemini anlattı.

Beraberinde MHP Tortum İlçe Başkanı İlhan Uzun, MHP Milletvekili aday adayı Osman Turan Durmuş ve MHP İl Genel Meclisi eski üyelerinden İhsan Akan ile birlikte Tortum Bağbaşı Beldesi’ni ziyaret eden Erzurum Milletvekili adayı Şimşek Akpınar, vatandaşlar tarafından samimi bir şekilde karşılanarak ikramlarda bulunuldu.

Teravih namazı sonrası kahvehanede çay içip sohbet eden Akpınar, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ülkenin bekası için yaptığı fedakârlıkları anlattı. Akpınar, "Sayın Genel Başkanımız koltuk, makam, mevki sevdalısı bir lider asla olmamıştır. Hatta öyle ki milletvekilliği maaşına dahi yıllardır el sürmemiş, öğrencilere burs olarak vermektedir. İsmine yakışır devlet adamlığını her daim layıkıyla icra etmiştir. Sizlerin de bilinçli seçmenler olarak 24 Haziran üç hilale hak ettiği desteği vermenizi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğine işaret eden Şimşek Akpınar," Ülkemiz, tarihinde görülmemiş bir ihanet girişimi yaşıyor. Hainler gerek içte gerekse dışta buldukları her fırsatı değerlendirmenin peşindeler. Saldırılar gece gündüz fark etmiyor. Bu bazen ekonomiye, dövize yönelik yapılabiliyor veya güvenlik güçlerimize yönelik eylem olarak karşımıza çıkıyor. Bazen de ülkeye yatırım yapılmaması için kredi derecelendirme fonlarının manipülasyonları devreye giriyor. Güçlü bir Türkiye işlerine gelmiyor ve doğal olarak istemiyorlar. Bizler bir olmalıyız, beraber olmalıyız ve üç hilalin altında toplanmalıyız” diye konuştu.