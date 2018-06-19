Uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İspir’den Erzurum istikameti’ne seyreden Hayrullah Ceyhan yönetimindeki 53 RF 590 plakalı kamyonet İspir-Erzurum karayolunun 39’ncu kilometresi Leylek Boğazı mevkiinde yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Hayrullah Ceyhan hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermelerinin ardından olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan cesedi çıkararak İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırdılar.
Olayın ardından Jandarma Trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.