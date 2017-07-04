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04 Temmuz 2017 15:19

UEFA Pro Lisans Kursu’nun ilk etabı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu’nun ilk etabı başladı.

UEFA Pro Lisans Kursu’nun ilk etabı başladı

04 Temmuz 2017 15:19


Erzurum SWAY Otel’de gerçekleştirilen ve 16 Temmuz’da sona erecek kursta; Ömer Kaner, Dr. Atilla Yüce, Osman Öngen, Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan, Yard. Doç. Dr. Faruk Turgay, Yard. Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Erden Or, Dr. Anıl Işık, Uzman Psk. İbrahim Eke, Çağatay Şahan ve Murat Ilgaz’ın verecekleri eğitimlerin yanı sıra Özkan Sümer ve Fatih Kuşçu da misafir konuşmacı olarak kursiyerlerle buluşacak.


Kursa katılan kursiyerler ise; Adil Turhan, Ali Asım Balkaya, Aykan Atik, Cem Bağcı, Cevdet Göç, Fahrettin Sayhan, Fehmi Alpay Özalan, Ferruh Özgün, Galip Gündoğdu, Gökhan Bölükbaşı, Hasan Gökhan Şaş, Hüseyin Eroğlu, İsa Turan, Kaya Tevfik Saygılı, Mesut Dilsöz, Murat Gürkan Zora, Mustafa Alper Avcı, Mustafa Özer, Orhan Atik, Saffet Akbaş, Serkan Emre Sefa, Tahir Karapınar, Tahsin Tam ve Yusuf Şimşek.




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