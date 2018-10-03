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‘Ufak Bir Hata' 4 Ekim'de seyircilerle buluşuyor

Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Ufak Bir Hata’ adlı oyunu ile 21.

Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Ufak Bir Hata' adlı oyunu ile 21. yılında perdelerini açıyor.


Yaşamın ortasında iki inşa ve on sene sonra yolu tekrar birleşen iki dostun hikayesini anlatan ‘Ufak Bir Hata' adlı oyun yarın Erzurum Devlet Tiyatro salonunda tiyatro severler ile buluşacak.


Tiyatro Genel Müdürlüğü'nün belirlediği projelerden biri olan 'yeni kadın yazarlar ve kadın yönetmenler' projesi kapsamında Filiz Adıgüzel'in yazdığı, Antalya Devlet tiyatrosu sanatçısı Kader Gözpınar'ın sahneye koyacağı, Arif Atalay ve Merve Gül'ün rol aldığı “Ufak Bir Hata” adlı oyunla Erzurum Devlet Tiyatrosu sezonun ilk sahnesine giriş yapacak.


Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Emrah Keskin, “Bu sezonumuza Genel Müdürlüğümüzün belirlediği projelerden biri olan "yeni kadın yazarlar ve kadın yönetmenler" projesi kapsamında Filiz Adıgüzel' in yazdığı, Antalya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kader Gözpınar'ın sahneye koyacağı, sanatçılarımız A. Arif Atalay ve Merve Gül'ün rol aldığı “Ufak Bir Hata” adlı oyunla perdelerimizi açıyoruz. Bir kuyunun dibinde yaşamaya benzer hayat önünüzü göremezsiniz. Vereceğiniz kararların sizi nereye götüreceği tam bir muammadır. Böyle bir noktada başlar oyun. Geçmişte verilen kararların bir hesaplaşması. Bir taraf da küçük bir aşk öyküsü, diğer taraf da bir intikam provası. Hangisinin kazanacağına içinde yaşadığımız kuyu karar veriyor elbette. Bize de buna şahit olmak düşüyor.Her yaşam, her ilişki gibi bu da acı tatlı bir hikayeden ibaret biz seyircilerde, tam ortasındayız. Bu hikayenin şahidiyiz yaşananların. Tarafların birer gölgesiyiz. Sessizce izliyoruz ama yüreğimiz konuşuyor. Tiyatro yüzyıllardır insanı anlatır. Her oyun başladığında kendimizi görürüz. Geçmişte verdiğimiz kararların bizi nereye götürdüğünü hatırlarız. Bunları hatırlatmakta biraz acı biraz tatlıdır tıpkı yaşam gibi. Herkesi tiyatroya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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