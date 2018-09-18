Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha'dan ETB'ye ziyaret

Erzurum'u ziyaret eden Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha, Erzurum Ticaret Borsası toplantı salonunda Türkiye Ukrayna Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkanları toplantısında ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Toplantıya, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybıha, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Erzurum ve Ukrayna'nın Avrupa ve Çin'e ulaşım koridorunda iş birliği yapabileceğini ifade eden Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha, ‘'Hayvancılık alanında Türkiye de en başarılı illerinden birisi Erzurum. Ukrayna da bu konuda çok büyük çalışmalar yapıyor. Turizm alanında büyük imkanlarımız var. stratejik konuma bakarsak ta lojistik merkez halindesiniz. Ukrayna olarak büyük alt yapı ve ulaşım projelerinize katılmak isteriz. İpek yolu projesi ve özellikle Kars, Bakü ve Çin'e kadar uzanan bu yolda Ukrayna da kendisine verilen rolü oynamak ister. Erzurum ve Ukrayna olarak Avrupa ve Çin ulaşım koridorunda iş birliği yapabiliriz diye düşünüyorum'' dedi.

Türkiye'nin en büyük ticari komşularından birinin Ukrayna olduğu şeklinde konuşan Ekoavrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, ‘'Komşuluk ilişkilerimizin hakkını iki ülkede vermiştir. Ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından bir tanesi son yıllara kadar iki ülke arasında ki ticari iş birliği hacmimize baktığımız da yaklaşık 8 milyar doları yakaladık ama üzülerek ifade ederim ki bu yıllarda elde ettiğimiz miktarlar düşük. Ukrayna ile ilişkilerimizi devam ettirecek ve daha çok güçlendireceğiz'' ifadelerini kullandı.