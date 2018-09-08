Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Erzurum’u ziyaret etti.

Kılavuz, Erzurum Havalimanında mehteran ve halk oyunları ekibi ile karşılandı.

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığını ziyaret eden Olcay Kılavuz, daha sonra Ülkü Ocakları Palandöken İlçe Başkanlığının ve Yakutiye İlçe Başkanlığının açılışını yaptı.

Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Haktan Genç ve teşkilat mensuplarıyla birlikte şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, daha sonra Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı bünyesinde açılan "Ülkücü Şehitler Ülkü Evleri"nin açılışını yaparak Polis Özel Hareket Şubesini ziyaret etti.