Ülkü Ocakları'ndan konferans

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığınca Atatürk Üniversitesinde "Abdullah Buğra Koçlar" isimli konferans düzenledi.

Konferansın ana konuları ‘Geçmişten Günümüze Ülkü Ocaklarının Eğitim Anlayışı ve Türk Milli Eğitimi' üst başlığında - Ocakta Eğitim - Neden Eğitim? - Ülkü Ocaklarının Eğitim Kurumlarındaki Yapılanması - Ülkücü Bakış Açısıyla Eğitim alt başlıklarında gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak Prof.Dr.Fatih Çanakçı, Doç.Dr.Ufuk Şimşek, Dr.Sıddık Bakır katıldı.

Konferansı çok sayıda akademisyen ve öğrenci takip etti.