Ülkü Ocakları'ndan şehitler için mevlit

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı, 12 Eylül'de şehit edilen Ülkücü Şehitler için birçok camide ve Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı binasında Mevlidi-i Şerif okuttu.

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa, MHP Genel Başkan yardımcısı Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç, MHP MYK üyesi Ahmet Gökhan Yazıcı, Ülkü Ocakları Palandöken İlçe Başkanı Yunus Gerçek, MHP Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar, Ülkü Ocakları Yakutiye İlçe Başkanı Cengiz Oğurlu, MHP Yatukiye İlçe Başkanı Uğur Pasin katıldı.

Mevlit sonrası konuşan Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç, “Şehitlik mertebesi öyle yüksek bir mertebedir ki, Allah-u Teala sevdiği kullara nasip eder. Herkes şunu bilmelidir. Ülkü Ocaklarının her bir neferi her daim bu vatan ve bu millet için şehit olmaya hazırdır. Ülkücü Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Allah mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin” dedi.