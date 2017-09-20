15 Temmuz Milli İrade Salonunda açılışı yapılan kongre, beş gün boyunca devam edecek.

Kongre, Erzurum Milletvekillerinden Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Biyokimya Derneği Başkanı Doç. Dr. Doğan Yücel, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin, kongreye katılan firma yetkilileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla başladı.

Atatürk Üniversitesi, Bin Yılı Aşkın Bilim, Kültür ve Eğitim Mirasını Gururla Geleceğe Taşımaktadır

Böylesine önemli ve büyük bir kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Misyonu gereği bilim üreten, bilim yapan, bilim adamlarını buluşturan ve geleceğe yönelik perspektifler oluşturan Atatürk Üniversitesi, kuruluşundan bugüne sayısız kongre, bilgi şöleni, çalıştay ve ilmî toplantıya ev sahipliği yapmıştır. Üniversitemizin 60. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında da pek çok bilimsel toplantı gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında özellikle bölgesel öneme sahip olan İran, Azerbaycan ve Gürcistan’dan değerli konuşmacıların yer aldığı, içeriğinde beş kurs/çalıştaya yer veren bugünkü kongrenin çok özel bir yeri olduğunu düşünüyor, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Erzurum, tarihi açıdan oldukça önemli bir kültür kavşağında olduğuna dikkat çeken Çomaklı: “Tarih boyunca yolcuların, tüccarların, kervanların ve orduların geçtiği, kültürün konakladığı yer olan Erzurum aynı zamanda 1000 yılı aşkın bir bilim ve eğitim merkezidir. İslam medeniyetiyle tanıştıktan sonra siyasi, ticari, ilmi ve kültürel faaliyetler açısından önemli merkezlerden biri haline gelen bu tarihi kültürel doku içerisinde yer alan üniversitemiz, bin yılı aşkın bilim, kültür ve eğitim mirasını gururla geleceğe taşımaktadır. 1957 yılı itibariyle Üniversitemizin kurulması hem ilimiz, hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bugün 300 bini aşan öğrenci kapasitesi ile ülkemizin en büyük üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemiz, ülke ve dünya bilimine katkıda bulunacak sayısız araştırma ve projeye imza atmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu tür toplantılar, güncel bilgilerin, ulusal ya da uluslararası otoritelerce aktarılmasının dışında, tanışmaya, bilgi ve görüş alışverişinde bulunmaya, yeni dostlukların oluşmasına zemin hazırladığının altını çizen Rektör Çomaklı: “Alanlarında yetkin bilim adamlarının geniş ve güncel konu yelpazesi, sözlü ve poster niteliğindeki değerli sunumlarıyla alışılagelen yüksek bilimsel standardın yanı sıra, gönüllerimizi birleştiren Üniversitemiz ve Erzurum’a dair güzel intibalarla ayrılacaklarına inanıyorum.

Üniversitemizin 60. Kuruluş yılında Erzurumumuzda düzenlenen ve ülkemizde ilk kez gerçekleşen 28. Uluslararası Biyokimya Kongresi’nin verimli geçmesini diliyor. Türk Biyokimya Derneği ve Kongre Başkanı Sayın Dr. Doğan Yücel Bey şahsında değerli bilim adamlarımıza, tüm katılımcılara, kongreyi destekleyen kuruluşlara kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın Destekleri İle Ulusal Toplantıyı Kısa Zamanda Uluslararası Bir Toplantıya Dönüştürdük

Atatürk Üniversitesinin böylesine kıymetli bir organizasyona kapılarını açtığı için memnuniyet duyduğunu ifade eden Türk Biyokimya Derneği Başkanı Doç. Dr. Doğan Yücel: “Doğu Anadolu’nun en büyük ve tarihi kenti Erzurum’da, güzel ve bilimsel bir ortamda sizlerle buluşmak Biyokimya Derneği olarak bizleri çok mutlu etti. Erzurum’da toplantı yapıyor olmak bizler için çok değerli çünkü ülkemizin bağımsızlığının temelleri bu şehirde atıldı. Bu anlamda başka Mustafa Kemal Paşa’ya, silah arkadaşlarına ve onlara kucak açan Erzurum halkına şükranlarımızı tekrar sunuyoruz. Bu toplantı bizler için Erzurum’da bir ilk oluşundan dolayı da çok önemli. Hep istememize rağmen Erzurum’da ilk kez ulusal bir toplantı yapma kararı aldık. Başlangıçta sadece ulusal kongre yapmayı düşünmüştük, ancak 2017 yılının Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşunun 60. Yılı olması sebebi ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın destekleri ile ulusal toplantıyı kısa zamanda uluslararası bir toplantıya dönüştürdük” şeklinde konuştu.

Toplantının bilimsel içeriğin ön planda olduğu, katılımcı sayısının çokluğu ve sponsorların büyüklüğü ile merak uyandırdığını belirten Yücel: “Atatürk Üniversitesi bize ev sahipliği yapıyor, kapılarını bize sonuna kadar açtı. Büyük destek veriyor. Bu anlamda başta Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum” diye sözlerini tamamladı.

Sağlığa Ayrılan Bütçenin Yüzde 70’i İlaç Sektörüne Gitmekte

Erzurum’un bilimsel çalışmalara kapılarını açmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: “Her geçen gün sağlık alanında yapılan çalışmalar her geçen gün gelişmektedir. Sağlığa ayrılan bütçenin yüzde 70’i ilaç sektörüne gitmekte ve bu da ithal yolla sağlanmaktadır. Gönül arzu eder ki bu ithalatı durduralım, bunun yerine artık bu ürünleri ülkemizde üretelim. Bu kongreler sayesinde yeni düşünce ve fikirlerin ortaya çıkmasını arzu ediyor, yarım asrı geçen bilgi birikimi ve tecrübeli akademik kadrosu ile önemli bir misyona sahip Atatürk Üniversitesini bu organizasyona ev sahipliği yaptığı için tebrik ediyorum” dedi.

Atatürk Üniversitesi mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz: “Üniversite kuran üniversite unvanını alan ve kuruluşunun 60. Yılını kutlayan Atatürk Üniversitesinde ilki düzenlenen Uluslararası Biyokimya Kongresi ve 28’incisi düzenlenen Ulusal Biyokimya Kongresi, hayatımızın artık olmazsa olmazlarından olan biyokimya bilim dalını bizlerle buluşturdu. Biyokimya olmadan sosyal hayatın olmayacağı artık herkesin malumu. Bunun için bu kongrenin Erzurum’da ve Atatürk Üniversitesinde yapılmasını önemli görüyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin değişik illerinden, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen konukların Erzurum için önem arz ettiğine vurgu yapan Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: “Uzun yıllar çeşitli üniversitelerde çalışmış birisi olarak ulusal ve uluslararası kongrelerin hazırlık sürecinin ne kadar zahmetli olduğunu iyi bilirim. Bu yüzden katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu kongrenin bizim için bir diğer önemi ise Atatürk Üniversitesi gibi marka bir üniversitede ilk defa bir biyokimya kongresinin Erzurum’da yapılıyor olması büyük anlam ifade ediyor. Bu kongrenin Türkiye’ye, Atatürk Üniversitesine, uluslararası bilime katkı sağlamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından, Türk Biyokimya Derneği Başkanı Doç. Dr. Doğan Yücel desteği ve katkılarından dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve sponsor kuruluşlara plaket takdim etti.

Uluslararası Biyokimya Kongresi ve 28’incisi Ulusal Biyokimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu ve fuaye alanında 5 gün boyunca misafirlerini ağırlamaya devam edecek.