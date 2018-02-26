Uluslararası Maarif Anneler Derneği’nden sosyal sorumluluk örneği

Taşıma merkezi Söğütlü mahallesi olmak üzere Sakalıkesik ve Özbek mahallelerinden gelen öğrencilerle ilkokulda 65, ortaokulda ise 73 öğrencinin eğitim gördüğü okula dernek üyeleri İstanbul’dan Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 150 mont gönderdiler.

Dernek Başkanı Nazife Saba Şanlı ve yönetim kurulu üyeleri Erzurum ve Kars’ta bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulundular. İnsanın en ihtiyaçlısının ve masumunun yetim, çocuk ve ihtiyarlar olduğunu kaydeden Şanlı, “Onun için yetimin, mazlumun, çocuğun ve ihtiyarın sevinci ve ahı arşı inletir ve bunların duası Allah katında karşılık bulur. Bu bilinçle İstanbul’da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım gayesiyle annelerin toplanarak 1991 yılında kurduğu MAARİFAN Derneği olarak Aziziye ilçesi Söğütlü mahallesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sevindirdik.” dedi.

İstanbul’dan gelen heyete şehrin tarihi ve turistik yerlerini Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu’nun da iştirakiyle gezdikten sonra Söğütlü Mahallesi’ne gitti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, ilkokul müdürü Lokman Özdemir, ortaokul müdürü Eren Kutlu Yılmaz ve öğretmenlerin hazır bulunduğu okullarda dernek üyeleri öğrencilere kendi elleriyle hediyelerini verdiler. Sevinçleri yüzlerinden okunan öğrencilerin misafirlere candan sarılarak teşekkür etmeleri dikkat çekti. İlçe Milli Eğitim müdürü Nurullah Yavilioğlu da, MAARİFAN derneğinin başkan ve yönetim kurulu üyelerine İstanbul’dan gelerek güzel bir sorumluluk örneği gösterdiklerinden dolayı teşekkür etti.

Şanlı, okulların seçilmesinde ve derneğin yardımlarının ulaşmasında aracı olan ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu’na teşekkür etti. Saltuklu da, misafirlere teşekkür ederek ve bir günlük geziyle Erzurum’un kültürel, tarihi ve turistik yerlerinin bitirilemeyeceğine vurgu yaptı ve kış sezonu bitmeden tekrar ağırlamak istediğini sözlerine ekledi.