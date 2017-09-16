Uluslararası Öğrenci Derneği yeni eğitim-öğretim yılına hızlı başladı

Eylül ayının girmesiyle faaliyetlerine başlayan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği ilk olarak kurban bayramının gelmesiyle evlerde kalan misafir öğrencilere kurban eti dağıtımı yaptı. Bayramın üçüncü günü dernek merkezinde bayramlaşmanın ardından geçen sene gelenekselleşen sabah namazı buluşmalarının ilki Lalapaşa Camiinde gerçekleşti. Birçok ülkeden uluslararası öğrencinin katıldığı namaz renkli görüntülere sahne oldu.

Son olarak Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu Yolkonak kampına giden misafir öğrenciler burada eğlenirken aynı zamanda kamp programlarına katılarak oldukça güzel vakit geçirdiler. Sabah namazıyla başlayan programda öğrenciler futbol, matrak, okçuluk gibi sporların yanı sıra el sanatları atölyesinde güzel vakit geçirdiler.

Okuma saatinde Mevdudi’nin İslam’a İlk Adım adlı kitabını okuyan öğrenciler sohbet saatlerinde manevi iklime yolculuk ettiler. Kastamonu kampının son gününde şehir merkezinde bulunan tarihi turistik yerleri ziyaret eden misafir öğrenciler şehrin güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade ettiler.