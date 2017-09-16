Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 10:40

Uluslararası Öğrenci Derneği yeni eğitim-öğretim yılına hızlı başladı

Erzurum’da okuyan misafir öğrencilere rehberlik eden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği yeni eğitim-öğretim yılına hızlı başladı.

Uluslararası Öğrenci Derneği yeni eğitim-öğretim yılına hızlı başladı

16 Eylül 2017 10:40


Eylül ayının girmesiyle faaliyetlerine başlayan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği ilk olarak kurban bayramının gelmesiyle evlerde kalan misafir öğrencilere kurban eti dağıtımı yaptı. Bayramın üçüncü günü dernek merkezinde bayramlaşmanın ardından geçen sene gelenekselleşen sabah namazı buluşmalarının ilki Lalapaşa Camiinde gerçekleşti. Birçok ülkeden uluslararası öğrencinin katıldığı namaz renkli görüntülere sahne oldu.


Son olarak Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu Yolkonak kampına giden misafir öğrenciler burada eğlenirken aynı zamanda kamp programlarına katılarak oldukça güzel vakit geçirdiler. Sabah namazıyla başlayan programda öğrenciler futbol, matrak, okçuluk gibi sporların yanı sıra el sanatları atölyesinde güzel vakit geçirdiler.


Okuma saatinde Mevdudi’nin İslam’a İlk Adım adlı kitabını okuyan öğrenciler sohbet saatlerinde manevi iklime yolculuk ettiler. Kastamonu kampının son gününde şehir merkezinde bulunan tarihi turistik yerleri ziyaret eden misafir öğrenciler şehrin güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç