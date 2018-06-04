UMKE şehidi Burak Tatar’ın ismi parkta yaşatılacak

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, "Belediye olarak şehidimizin isminin bir parkta yaşaması kararı aldık. Haziran ayı meclisimiz bu kararı onayladı" dedi.

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı belediye meclis salonunda toplanarak oturumunu gerçekleştirdi. Mecliste çeşitli kararların yanı sıra meclis üyeleri Erzurum’un UMKE şehidi Burak Tatar’ın ismini Hilalkent’te yapılan bir parka verdiler. Meclis Başkanı Ali Korkut, bir parka UMKE Şehidi Burak Tatar’ın isminin verilmesinin vefa örneği olduğunu belirtti.

Meclisin, bu vefayı gösterdiğini vurgulayan Korkut, "Şehitlerimizi unutmamak, onların isimlerini bir yerlerde yaşatmaktır. Park girişine şehidimizin yaşam öyküsünü açıklayan bir tanıtım konulacak. Parka girip çıkanlar Burak Tatar’ı bilecek, ruhuna Fatiha okuyacaktır" dedi.

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar (23) Afrin’in Kestele Hidirya bölgesinde, askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin yola döşediği EYP’nin patlaması sonucu 1 Nisan 2018 günü şehit olmuştu. Terörle mücadelenin yürütüldüğü birçok bölgeye gönüllü olarak katılan şehit Burak Tatar, Fırat Kalkanı, Afrin’de gönüllü olarak görev almıştı.