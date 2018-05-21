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21 Mayıs 2018 19:16

UMKE’nin Afrin şehidine vefa

Afrin’e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar’ın Erzurum’da İl Ambulans Servisi Başhekimliğine adı verildi.

UMKE’nin Afrin şehidine vefa

21 Mayıs 2018 19:16

Şehit adına başhekimlikte bir de köşe oluşturuldu.


Düzenlenen törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, şehit Burak Tatar’ın babası Yahya Tatar, 112 Acil Servis ve UMKE çalışanları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından oluşturulan Şehit Burak Tatar köşesinin açılışı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, “Şehidimiz bizim göz bebeğimiz ve çalışan elemanlarımızdan birisiydi, vatanına bağlı, görevini aşkla yapan bir elemanımızdı. Allah rahmet eylesin” dedi.


Vali Seyfettin Azizoğlu ise, “Burak iki ay önce Türkiye’nin yapmış olduğu operasyon neticesinde arkadaşları her ne kadar gitme dese de ben gideceğim ve görevimi yapacağım demiş. Türkiye’nin etrafı her ne kadar düşmanlarımızla dolu olsa da böyle şehitler ve böyle vatan evlatları oldukça asla sırtımız yere gelmeyecektir” diye konuştu.


Programın ardından Vali Azizoğlu tarafından şehit Burak Tatar’ın babasına şehitlik belgesi verildi. Şehidin babası Yahya Tatar, “Benim evladım şehit oldu, evladımla gurur duyuyorum. Vatana canım feda, gerekirse ben bile vatanım için şehit olurum” dedi.




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