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Üniversite öğrencileri işaret dili ile 10. Yıl Marşı'nı okudular

Erzurum’da 10 Kasım Atatürk’ü anma günü münasebetiyle hazırlanan koreografide öğrenciler işaret diliyle 10.

Erzurum'da 10 Kasım Atatürk'ü anma günü münasebetiyle hazırlanan koreografide öğrenciler işaret diliyle 10.yıl marşını okudular.


Atatürk Üniversitesinde eğitim alan yaklaşık 100 öğrenci 10 Kasım Atatürk'ü anma günü münasebetiyle Havuzbaşı Kent Meydanında işaret diliyle 10. Yıl marşını okudular.


Yakutiye ve Palandöken Halk Eğitim Merkezi işaret dili öğretmeni Ülkem Gök tarafından 1 haftadır hazırlanan öğrenciler gösteri sırasında vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.


İşaret dili öğretmeni Ülkem Gök, bir haftadır yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek “ Bugün 10 Kasım münasebetiyle Atatürk Üniversitesi öğrencilerimle beraber yaklaşık 90 kişi 10. Yıl marşımızı atamız için işaret dilinde çeviri yapacağız. Biz öğrencilerimizle bugüne yaklaşık bir haftadır hazırlanıyoruz” dedi.


Erzurum'un Yakutiye İlçesinde yer alan Tatbikat İlkokulunda okuyan 2. Sınıf öğrencisi Çağan Çavdar'da üniversite öğrencisi abi ve ablalarına işaret dilini öğrenerek eşlik etti.

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