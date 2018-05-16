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16 Mayıs 2018 09:39

Üniversite öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesine Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 3.

Üniversite öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi

16 Mayıs 2018 09:39

sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 6 kişilik grup "Gölgesi Olma Geleceğimin" sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.


Üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuk istismarına dikkat çekebilmek için Yakutiye Kent Meydanın da afiş, görseller ve promosyon ürünler eşliğinde stant açarak Pasinler 13 Mart ilkokulunda seminer verdi ve Polisamca İlkokulunda balon etkinliği gerçekleştirdiler.


Öğrenciler, “Dünyada her yıl milyonlarca çocuk fiziksel, cinsel ve duyusal zorbalığa maruz kalmaktadır. İstismar karşında tehlike altında bulunan çocukları ve aileleri bilinçlendirmek, toplumda istismar doğrultusun da bir farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Gölgesi Olma Geleceğimin’ sloganıyla bu sosyal sorumluluk projesini yapıyoruz” dediler.




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