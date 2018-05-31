Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Başkanı Özcan Şimşek’in transfer ücretlerinin Türk Lirası üzerinden yapılması önerisi dikkat çekti.

Son yıllarda Türk futbolunda sıklıkla görülen olayların başında, döviz üzerinden aşırı borçlandırılan kulüplerin, UEFA tarafından uluslararası kuplardan men, transfer yasağı, puan silme ve bir alt lige düşürme cezası ile karşı karşıya kalmaları gibi durumlar geliyor.

Günümüzde futbol kulüplerinin gelirleri oldukça arttığına dikkat çeken Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Başkanı (UYAFA) Özcan Şimşek, Yayın gelirleri, yasal bahis oyunlarından kazanılan isim hakkı gelirleri, bilet gelirleri ve ürün satışlarından elde edilen gelirlerin, kulüplerin başlıca gelir kalemlerini oluşturduğuna dikkat çekti. Bu kadar büyük gelirlere sahip kulüpler neden borç batağında olduğunu hatırlatan UYAFA Genel Başkanı Şimşek, “Kulüplerimizin, artık Türk Lirası üzerinden işlem yapmaları gerekmektedir. Türkiye’deki bütün takımların mutlaka uygulaması lazım gelir. Tüm Kulüplerimizde ekonomik düzenlemeler yapmalı “Yüksek maliyetli oyunculardan mümkün mertebe vazgeçilmeye çalışılmalı ve bunun için, bir yol haritası belirlenmelidir. Kulüplerimiz kesinlikle tasarrufa gitmeli, aksi durumda ağır borç yükü altında ezilirler. Artık Türk Lirası üzerinden işlem yapmamız gerek, bu süreçte Türkiye’deki tüm takımlar Türk Lirası uygulamasını benimsemelidir. Alacağımız oyuncularda da bu kritere riayet edeceğiz. Sonuç itibari ile önemli olan başarıdır fakat ekonomik şartları göz önünde bulundurmalıyız. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, ekonomik şartların iyileşebilmesi adına, AVM’ ler de ki, kira ödemeleri de döviz üzerinden değil Türk lirası üzerinden yapılmalıdır” diye konuştu.

Şimşek; Alt yapı ile harcamalar minimize edilebilir

Kulüplerin yabancı oyuncu transferi harcamalarının minimuma indirilmesi için, iyi bir altyapı kurmaları gerektiğine işaret eden Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Başkanı (UYAFA) Özcan Şimşek, Altyapıya gerekli bütçe ayrılmasının önemine değindi. Gereken tesislerin kazandırılması ve işinin ehli teknik adamlar istihdam edilerek oyuncu yetiştirilmesi sağlanması gerektiğini söyleyen Başkan Şimşek, “Altyapıya gerekli bütçeyi ayırmayan, tesisleşmeyi önemsemeyen, teknik adamları seçerken işi ehline teslim etmeyen ve teknik adamlara aylarca maaş vermeyen ancak bir oyuncu transferi için büyük meblağları harcayarak taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışan bir kulübün mali açıdan batması kaçınılmazdır. Altyapıdan her sezon en az 2-3 oyuncu profesyonel takıma kazandırılmalıdır” dedi.

Oyuncu izleme ekipleri kurulmalı

Futbol Kulüplerinin, transferde başarılı olabilmeleri için, kulüp yönetimlerine sezonluk transfer raporu sunan, değişik bölgelerde görev alan iyi bir oyuncu izleme (scouting) ekiplerine sahip olmaları mutlak suretle gerektiğini kaydeden Şimşek, “Transferde tam isabet sağlayan kulüplere baktığımızda, hemen hemen hepsinin iyi bir oyuncu izleme (scout) ekibine sahip olduğunu görmekteyiz. Deneyimli scoutları sayesinde yetenekli oyuncuları düşük maliyetlerle transfer edebilen bu kulüpler, kazandıkları oyuncuları yüksek transfer ücretleri ile diğer kulüplere göndererek, büyük transfer gelirleri elde etmektedirler. Bu nedenledir ki, transfer harcamalarını asgariye indirmek ve başarı sağlamak için yurtiçinde ve yurtdışında iyi bir oyuncu izleme (scout) ekibine sahip olmak gerekir. Futbolun doğruları tektir. Bu doğrular uygulandığında başarılı olmamak için herhangi bir sebep yoktur. Sorunlar iyi teşhis edilerek gereken hamleler yapıldığında, kulüplerimiz mali ve sportif açıdan başarılı olacaklardır” şeklinde konuştu.