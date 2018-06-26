Uyuşturucu bağımlılığına karşı Yeşilay ayakta

BM’nin 2017 Dünya Uyuşturucu Raporuna göre dünya üzerinde 29,5 milyon uyuşturucu bağımlısı. Devlet, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve ailelerin topyekun mücadele etmesi gereken bu tehlikeye karşı Yeşilay, önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dünyaya örnek oluyor.

BM’nin her yıl bu güne özel açıkladığı raporda 2017 raporuna göre dünya üzerinde 29,5 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Yine bu rapora göre 250 milyon insan da hayatında bir kere uyuşturucu denemiş. Merak, sınırlarını aşma çabası, özenti, duygusal boşluk içerisinde olan gençleri bekleyen en büyük tehlike uyuşturucu. Özellikle son zamanlarda kullanımı giderek artan sentetik uyuşturucuların ilk kullanımı dahi ölüme yol açabiliyor. Uyuşturucu, kullanan kişide fizyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda ciddi yıkımlar meydana getiriyor. Yanı sıra toplumsal, ekonomik birçok zarara yol açıyor. Devlet, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve ailelerin topyekun mücadele etmesi gereken bu tehlikeye karşı Yeşilay, önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dünyaya örnek oluyor.

Uyuşturucu sorunu hepimizin ortak meselesi

Uyuşturucu bağımlılığı sadece kullananı değil, ailesini, çevresini de son derece olumsuz etkileyen bir hastalık. Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Kaygusuz; “Son zamanlarda yapılan operasyonlar, ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucu binlerce gencimizin hayatını kurtarıyor. Yanı sıra tedavi alanında yapılan, arzı azaltan uygulamalar da her geçen gün daha da gelişme gösteriyor. Aynı zamanda toplumun duyarlı kesimlerinin bir araya geldiği sivil kuruluşlar da değişik vasıtalarla uyuşturucu ile mücadele etmekteler.” dedi.

Uyuşturucu bağımlılığına karşı önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarını Yeşilay olarak Türkiye geneline yaygınlaştırdıklarını belirten Kaygusuz; “Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız eğitimlerle anaokulundan yetişkin dönemine kadar herkes kendi yaş gruplarına göre bilgi sahibi oluyor. Türkiye genelinde başlatmış olduğumuz bağımlılık önleme temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı dünyada benzeri olmayan dev bir çalışma. Bugüne kadar TBM ile 13 milyon çocuğumuza ulaştık, dokunduk. Bunların yanı sıra bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği verdiğimiz YEDAM ile bağımlılarımızı hayata tekrar kazandırıyoruz. Çok yakında ise bağımlıları rehabilite edecek ve bağımlılık döngüsünün önüne geçecek Türkiye Rehabilitasyon Modeli ile hayata geçireceğimiz Türkiye Rehabilitasyon Merkezleri de bağımlılarımızın temiz bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacak” diye konuştu.

Uyuşturucunun özgürlüğün sonu olduğunu ifade eden Başkan Salih Kaygusuz açıklamasına şu şekilde devam etti; “Merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma maalesef gençlerimizi uyuşturucuya itebiliyor. Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla ilgilensinler, onlarla konuşsunlar. Bağımlılık hakkında bilgi sahibi olsunlar, tedavi olması gereken çocuklarına bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi gereken bir hasta olarak baksınlar ve tedavide asla yalnız bırakmasınlar. Bağımlılıklara dair her türlü doğru bilgilere tbm.org.tr sitemizden ve YEDAM Danışma Hattımız 444 79 75 numarasından ulaşabilirler.”