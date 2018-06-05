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05 Haziran 2018 10:22

Uzat Elini Yardım Derneği Erzurum’da toplu iftar yemeği verdi

Uzat Elini Yardım Organizasyonu, ‘‘Ramazan Sofralarına Misafir Olun” sloganıyla başlatmış olduğu 2018 Ramazan kampanyası çerçevesinde Otizimli çocuklarımızın aileleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Konuk Evinde kalan kadın ve çocuklara toplu iftar yemeği verdi.

Uzat Elini Yardım Derneği Erzurum’da toplu iftar yemeği verdi

05 Haziran 2018 10:22


Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen iftar programına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Aziziye İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın, Yakutiye Belediye Encümeni Müjgan Kotan, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu, TYB Erzurum Şubesi Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan, Uzat Elini Yardım Organizasyonu gönüllüleri katıldı.


Toplu iftar yemeğinde bir konuşma yapan Uzat Elini Yardım Organizasyonu Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu: “Uzat Elini Yardım Organizasyonu olarak yaklaşık beş yıldır, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde birçok yardım organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Afrika’da su kuyuları ve katarat ameliyatları, Arakanlı müslüman kardeşlerimize gıda yardımları yaparken, ülkemizin birçok ilinde de ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı, giyim yardımı, eğitim malzemesi yardımı, kurban eti yardımları yapmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bununla birlikte yetim çocuk projemiz, iftar programları ve ev ziyaretlerimiz de aralıksız devam ediyor. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken bizlerden yardımlarını esirgemeyen hayırsever iş adamlarımıza, kurumlarımızın yöneticilerine, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey’e ve gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.




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