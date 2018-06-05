Uzat Elini Yardım Derneği Erzurum’da toplu iftar yemeği verdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen iftar programına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Aziziye İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın, Yakutiye Belediye Encümeni Müjgan Kotan, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu, TYB Erzurum Şubesi Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan, Uzat Elini Yardım Organizasyonu gönüllüleri katıldı.

Toplu iftar yemeğinde bir konuşma yapan Uzat Elini Yardım Organizasyonu Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu: “Uzat Elini Yardım Organizasyonu olarak yaklaşık beş yıldır, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde birçok yardım organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Afrika’da su kuyuları ve katarat ameliyatları, Arakanlı müslüman kardeşlerimize gıda yardımları yaparken, ülkemizin birçok ilinde de ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı, giyim yardımı, eğitim malzemesi yardımı, kurban eti yardımları yapmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bununla birlikte yetim çocuk projemiz, iftar programları ve ev ziyaretlerimiz de aralıksız devam ediyor. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken bizlerden yardımlarını esirgemeyen hayırsever iş adamlarımıza, kurumlarımızın yöneticilerine, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey’e ve gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.