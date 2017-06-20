Üzerine kaynar su dökülen 8 çocuk annesi kadın yandı

Edinilen bilgiye göre, Diyadin ilçesi Dokuztaş Mahallesi’nde ikamet eden Besra Kaya (37), üzerine sıcak su dökülmesi sonucu yandı. 17 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olayda, 8 çocuk annesi Besra Kaya, evde temizlik yaptığı esnada sobanın üzerinde teneke içerisinde bulunan kaynayan suyu almak isterken tenekenin kenarına elbisesinin takılması sonucu su başından aşağıya döküldü. Vücudunun büyük bir bölümü haşlanan kadın Erzurum’da tedavi altına alındı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) yanık ünitesinde tedavisi süren ve vücudunda ikinci derece yanık oluştuğu belirtilen Besra Kaya’nın eşi Sıddık Kaya, olayı şöyle anlattı:

“Diyadin’de ben tarlada çalışırken Besra evde sobanın üzerindeki kaynar suyun dökülmesi sonucu haşlanıyor. Onu o halde görünce hemen 112’i aradım. Önce Ağrı Devlet Hastanesine kaldırdık. Burada gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Yanık merkezinde ikinci derece yanıktan tedavi uygulanmakta.”