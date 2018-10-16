Uzmanlar Federasyonu'ndan Ankara çıkarması

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, Başkan Vekili Arif Saylam ve Erzurum İl Başkanı Nasip Dal ile birlikte 3269 sayılı uzman erbaş kanuna tabi görevde olan ve görevinden ayrılmış olan uzman çavuşların özlük hakları ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla TBMM'de görüşmeler yaptılar.

Uzman çavuşların kadroya geçişi ile ilgili MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yonter ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile görüşmeler yapan ekip, uzman çavuşların sorunlarını dile getirdiler.

AİLE BÜTÜNLİKLERİ KORUNMALI

UZFED Genel Başkanı Ali Tilkici konuşmasında, uzman çavuşlarımızın sıkıntılarını ve mağduriyetlerini dile getirerek “Yiğit uzman çavuşlarımızın kadroya alınmasıyla aile bütünlükleri sağlanacaktır.” dedi.

KADRO ŞART

Tilkici açıklamasında şunları söyledi; “Uzman erbaşların son yıllarda hatırı sayılır sayıda artmış durumda. Önemli operasyon ve bölgelere çoğunlukla uzman erbaşlar gönderiliyor. Tabi ekonomik olarak önemi ölçüde destek çıkılsa da, hayati tehlikeleri göz önünde bulundurulduğunda bu miktarlar oldukça az. UZFED ülkeleri için hayatlarını ortaya koyan erbaşlar için bir takım çalışmalara imza atıyor. Özellikle uzman erbaşların kadro sorunun çözülmesinin büyük önem arz ettiğini her fırsatta vurgulayan UZFED, yine aile problemlerini yer yer dile getirmeye çalışıyor.

EVLATLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Bugün hemen her yerde bir uzman erbaş evladımız görev yapıyor. Bunlar ülkeleri için adeta serden geçtiler gibi yaşıyorlar. Bu yiğit evlatlarımıza gereken destek ve imkanların sağlanması için tüm halk olarak çağrıda bulunmayı da kendimize bir görev biliriz.”