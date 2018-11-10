Uzundere'de ‘Koşa biliyorken koş'up pedal çevirdiler

Dünyanın Sakin Kentler ödülü (Cittaslow City) ödülünün sahibi Uzundere'de halk spor yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projelerinden ‘Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Uzundereliler hem halk koşusunda yarıştı, hem re pedal çevirdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 95. Uluslar arası Karakucak Güreşlerine ev sahipliği yapan ‘Sakin Kent Uzundere' bu kes de ‘Koşabiliyorken Koş' projesine sahne oldu.

Cittaslow City'de (Sakin Kent) vatandaşlar gönüllerince koşa biliyorken koştular, bisiklet yarışına katılarak pedal çevirdiler.

Uzundere Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Vahit Albayrak, Gençlik Spor Bakanlığı'nın başlatmış olduğu ‘Koşa biliyorken ko'ş Projesi kapsamında Uzundere'de düzenlenen halk koşusu ve bisiklet yarışlarına 150'nin üzerinde sporcu ve halk katıldığını söyledi.

Kurumların dayanışması

Uzundere kaymakamlığı, Uzundere belediyesi ve Uzundere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu yarışlara dokuz kategoride Sporcular katıldı. Vatandaşlar, sıcak ve açık bir havada gerçekleşen organizasyonda halk yarışında koştular. Bisiklet yarışlarında pedal çevirdiler.

Katılımın yoğun olduğu etkinliğin başlama startını Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy verdi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Halk koşusu ve bisiklet yarışlarında dereceye giren sporcuların ödüllendirildiğini belirten Uzundere İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Vahit Albayrak, katılımın yüksek olduğunu ve Uzundere halkının bu tür etkinliklerin yapılmasından memnun kaldığını belirtti.

Albayrak, Uzundere'de kurumların dayanışması sonucu halkın yaz kış spor yaptığını ve ilçede uluslar arası yarışlar ile dünya buz tırmanışının yapıldığını söyledi.

Albayrak, “Bize destek veren Kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve GSİM Müdürümüze teşekkür ediyorum. Yarışlara katılan halkımızı tebrik ediyorum” dedi.

ÖZSOY: İLÇEMİZ ADINA GURURLUYUM

Sakin Kent ödüllü Uzundere'de yaz kış spor ve gençlik faaliyetlerinin yoğun olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy da, ilçesinde bu tür faaliyetlerin yapılmasının memnuiyet verici olduğunu belirterek, gurur duyduğunu söyledi.

Özsoy, sağlıklı mutlu ve kaliteli bir yaşam için halkımızın spor yapması gerektiğini altını çizdi. Özsoy, katılımlarından dolayı uzun dere halkına teşekkür etti

Yapılan yarışların ardından halk koşusunda ve bisiklet yarışlarında dereceye girerek, ödül alanlar oldukça mutlu bir görüntü sergiledi.