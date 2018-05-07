Vakıf heyetinden Vali Azizoğlu’na ziyaret

Hafta dolayısıyla ilk olarak Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık ve beraberindeki heyet Havuzbaşındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Vali Seyfettin Azizoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette yapılacak etkinlikler hakkında Vali Azizoğlu’na bilgi veren Bölge Müdürü İsmet Çalık, sergi, konferans gibi programlarla Vakıflar Haftası’nı geniş bir yelpazede kutlayacaklarını ifade etti.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Azizoğlu ise konuşmasında, Türk kültüründe köklü bir yeri bulunan vakıf müessesesinin, sahip olduğumuz kültürel değerlerin korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması görevinin yanı sıra, muhtaç olan yurttaşlarımıza yardım edilmesinin kurumsallaşması gibi önemli bir görevi de bulunduğunu söyledi.

Erzurum Vakıf medeniyetinin en önemli şehridir

Vakıflar Haftası etkinlikleri daha sonra Lalapaşa Camii önünde devam etti. Tarihi mekânın avlusuna kurulan seyyar aşevi önünde uzun kuyruklar oluştu. Kavurma, pilav ve tatlı ikramının yapıldığı etkinliğe Vali Seyfettin Azizoğlu da katıldı. Önce vatandaşlarla sohbet eden Vali Azizoğlu, daha sonra yemek dağıtımı yaptı.

Etkinlik sonrasında konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum’un vakıf medeniyetindeki en önemli şehir olduğunu belirtti. Vakıf kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Azizoğlu, “Vakıflar Türk-İslam medeniyetimizin önemli eserlerinden olduğu için vakıflarla alakalı faaliyetlerimizi her fırsatta ortaya koymaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere ülkemizdeki ilk resmi vakıf senedi Erzurum’daki bir vakfımızın senedidir. O sebeple Anadolu’da kurulan ilk vakıfta Erzurum’dadır. Erzurum bu sebeple vakıf medeniyetinin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Bu manada eserlerimizi yaşatmak ve diri tutmak da bizim asli görevimizdir” diye konuştu.