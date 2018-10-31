Vakıf Okulları öğrencileri matematiğe dokundu

Proje; uzman eğitmenler tarafından oluşturulan gruplarda yer alan öğrencilerin, Matematik Müzesi materyallerini tanımasını, matematiği keşfederek öğrenmesini ve atölye çalışmaları ile öğrendiklerini eğlenerek pekiştirmesini sağladı.

Ames Odası, Hamilton Yolu, Pascal Üçgeni, Napier'in Kemikleri, Pisagor Teoremi, Mimar Sinan Köprüsü, Monokord, Da Vinci Köprüsü gibi materyallerle matematiğin resim, müzik, mimari gibi alanlarla olan bağına vurgu yapıldı. Proje kapsamında öğrencilerin matematiğe olan önyargıları kırılarak, ülkemizde daha öngörülü ve bilinçli gençler yetiştirmeye yönelik eğitimler düzenlendi.

Qnb Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı Projesi

Tales Matematik Müzesi; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte “Mobil Matematik Tırı “ ile 12 ilde ve yurtdışında sosyal sorumluluk projeleri yürütmekte olup, “Tales Matematik Yarışması“ ile Türkiye genelindeki gençleri buluşturmuş ve tüm Türkiye geneli gezici müzelerle öğrencilerin matematiğe dokunarak öğrenmesini sağlamıştır.