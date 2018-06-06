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06 Haziran 2018 17:41

Vakıf Okulları Öğrencilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları yöneticileri ve öğrencileri, bir yılın ardından elde ettikleri başarıları paylaşmak ve desteklerden dolayı teşekkür etmek üzere Rektör Prof.

Vakıf Okulları Öğrencilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

06 Haziran 2018 17:41

Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.


Vakıf Okulları Müdürü Erdal Karagülle’den okulda yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Rektör Çomaklı, öğrencilerle tek tek tanışıp sohbet etti.


Yeni neslin, kendilerine sunulan fiziki ve teknik imkânlardan dolayı çok şanslı olduğunu belirten Rektör Çomaklı, "Bizlere mutluluk aşılayan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan gençlerimiz başarılı oldukça ülkemiz daima payidar kalacaktır. Bize düşen de bu genç nesle, iyi bir gelecek ve güçlü bir ülke hazırlamaktır. Çocuklarımızın gözlerinde bu hayat enerjisini gördükçe bizler daha da güçleniyoruz. Bir yıl boyunca sergiledikleri üstün performans ve elde ettikleri başarılardan dolayı okul yönetimimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.




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