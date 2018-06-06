Vakıf Okulları Öğrencilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Vakıf Okulları Müdürü Erdal Karagülle’den okulda yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Rektör Çomaklı, öğrencilerle tek tek tanışıp sohbet etti.

Yeni neslin, kendilerine sunulan fiziki ve teknik imkânlardan dolayı çok şanslı olduğunu belirten Rektör Çomaklı, "Bizlere mutluluk aşılayan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan gençlerimiz başarılı oldukça ülkemiz daima payidar kalacaktır. Bize düşen de bu genç nesle, iyi bir gelecek ve güçlü bir ülke hazırlamaktır. Çocuklarımızın gözlerinde bu hayat enerjisini gördükçe bizler daha da güçleniyoruz. Bir yıl boyunca sergiledikleri üstün performans ve elde ettikleri başarılardan dolayı okul yönetimimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.