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14 Eylül 2017 12:47

Vakıfbank heyeti ETSO’da

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin ve Genel Müdür Mehmet Emin Özcan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.

Vakıfbank heyeti ETSO’da

14 Eylül 2017 12:47


Beraberinde Genel Müdür Yardımcıları Yakup Şimşek ve Osman Demir olduğu halde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile bir süre görüşen Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin ve Genel Müdür Mehmet Emin Özcan, bankacılık sektörünün bugünkü durumu hakkında görüş alışverişinde bulundular.


Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bankaların sanayici ve işadamlarına kredi kullandırırken daha düşük faiz oranları uygulamasının doğru olacağını söyledi.


Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin Başkan Lütfü Yecelik’e günün anısına bir plaket verdi. Başkan Lütfü Yücelik ise Başkan Alptekin ve Genel Müdür Özcan’a Oltu taşı tesbih hediye etti.




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