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14 Eylül 2017 14:31

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin’den Başkan Sekmen’e ziyaret

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin’den Başkan Sekmen’e ziyaret

14 Eylül 2017 14:31


Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ile Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Yüksel’in de bulunduğu ziyaret, samimi bir atmosferde geçti. Toplantı ve bir dizi incelemede bulunmak üzere kente gelen Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin, burada yaptığı değerlendirmede, “Vakıfbank, finans sektörü içerisinde isminden de anlaşılacağı gibi bir banka değil ecdadımızın bize bıraktığı bir miras ve emanettir. Bütün personelimizle bu emanet anlayışı içerisinde görev yapmaktayız” dedi.


Başkan Sekmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sekmen, kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin’e bilgi verdi. Belediyelerin bir nevi vakıf görevi üstlendiğini anımsatan Başkan Sekmen, “Bizler geçmişten günümüze kadar gelen ecdat mirası ve ecdat yadigarı şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ediyoruz” diye konuştu.




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