Vakıfbank yönetiminden Vali Azizoğlu’na ziyaret

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda uzun vadeli destekler sağlayacak olan Cazibe Merkezleri Programı’nda ciddi bir payı Erzurum’un aldığına dikkat çeken Vali Azizoğlu, yurt içinde ve yurt dışında yatırımcıların Erzurum’a yöneldiğini söyledi.

Cazibe merkezleri kapsamında Erzurum’a 20 milyar TL’lik yatırım talebinin olduğuna vurgu yapan Vali Azizoğlu, "İlaç sanayisinde, cam sanayisine, mobilyasına kadar birçok büyük yatırımcı Erzurum’a gelerek alt yapı çalışmalarına başladı. Arsa tahsislerini yaptık, şuan kalkınma bankasından ön onaylarını bekliyoruz” dedi.

Erzurum’un tarım hayvancılık, yüksek irtifa kampları ve kış turizminin yanında 1 saatlik uçuş mesafesiyle 300 milyon insana ulaştığını açıklayan Vali Azizoğlu, “Doğumuzda İran, Gürcistan ve Azerbaycan gibi büyük bir Pazar var. Ürettiğimiz her şeyi o bölgelere satabilme imkânına sahibiz. Önümüzdeki günlerde Ovit tünelinin açılmasıyla birlikte Karadeniz’e 2 saatten az sürede ulaşabiliyoruz. Ayrıca Paris’ten Pekin’e kadar kesintisiz demir yolu olacak. Bu yatırımcılar için çok cazip” şeklinde konuştu.

DADAŞLAR BİZİM KARDEŞİMİZ

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, Yönetim Kurulu olarak Anadolu’da toplantılar gerçekleştireceklerini söyledi. İlk toplantıyı da Erzurum’da yapacaklarını belirten Alptekin, "Dadaşlar bizim en sevdiğimiz kardeşlerimiz. Çok mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum. Vakıfbank finans sektörü içerisinde isminden anlaşılacağı gibi bir banka değil ecadadın bize bıraktığı bir miras, bir emanet. Bütün çalışanlarımızla bu emanet anlayışı içerisinde bugüne kadar görev yaptık. Dünya değişti eskiden ordulardı söz sahibi şimdi artık para konuşuyor. Para denilince de bankalar ve finans konuşuluyor. Dünyada da eğer söz sahibi olacaksan mutlaka güçlü devlet olacaksın. Ekonomin ve finansın güçlü olacak. Türkiye 15 yıl içerisinde çok mesafe aldı. Bu bölgeyle ilgili bizim de hem zirai krediler yönünden hem yatırım ve diğer krediler yönünde payımız olur” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, Genel Müdür Mehmet Emin Özcan ve yönetim kurulu üyelerine Oltu Taşı teşbih hediye etti.