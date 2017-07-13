Vali Azizoğlu, 15 Temmuz Gazisi Çılğı’yı unutmadı

Palandöken ilçesinde ikamet eden Zekeriya Çılğı’yı ziyaret eden Vali Azizoğlu’na İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş eşlik etti.

15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlatan Gazi Zekeriya Çılğı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Azizoğlu da, Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkarak tarihe ismini yazdırdığını dile getirerek, "15 Temmuz da aziz milletimiz dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla, göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper etmiştir. Hainler o gece bu milletin azim ve kararlılığını hesap edemediler.15 Temmuz milletimizin birliğini ve beraberliğinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Bu vesileyle, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi.