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24 Aralık 2016 09:56

Vali Azizoğlu, Allahuekber şehitlerini iki kelimeyle andı: “Onlar gururumuzdur!”

Vali Azizoğlu, Allahuekber şehitlerini iki kelimeyle andı: “Onlar gururumuzdur!”

24 Aralık 2016 09:56

Allahuekber Harekatı’nın anmak üzere yurdun çeşitli illerinden Erzurum’a gelen federasyon başkanları ve temsilcilerini kabul eden Vali Seyfettin Azizoğlu, “Allahuekber Harekatı belki başarısızlıkla sonuçlanmıştır ama askerimizin yürekliliğini, yiğitliğini, cesaretini ve emre itaatini ortaya koyma açısından son derece önemlidir. Öyle bir harekatı ancak böyle kahraman bir ordu yapabilirdi” dedi.
Allahuekber Harekatı’nın 102. Yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir tarafından, “Yedi Renk Tek Yürek” projesi kapsamında Erzurum’a gelen Şenkaya Köy Dernekleri Federasyonu ile diğer illerden gelen dernek temsilcileri, Vali Seyfettin Azizoğlu’nu ziyaret ettiler. Kalabalık heyeti valilik toplantı salonunda kabul eden Vali Azizoğlu, ziyaretçilerin çok farklı illerden geldiğini öğrenince, “ Meğerse Türkiye Buradaymış” dedi.
Heyetin Şenkaya ve Bardız’a gideceğini öğrenen Vali Azizoğlu, konukların soğuğa karşı önlem almalarını istedi. Ekip şeflerinin, “askerimizin 102 yıl önce yaşadığı sıkıntıyı biz de yaşamak istiyoruz” sözüne karşılık olarak Vali Azizoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
“- Allahuekber Harekatı’nın başlangıç yeri Bardız’dır. Ruslar’a karşı, Sarıkamış’ı geri almak amacıyla bir harekat başlatılmış, ancak başarısız olunmuştur. Bu başarısızlık askerimizin kahramanlığını, yiğitliğini, emre karşı itaatini asla gölgeleyemez. Bu harekat öyle her ordunun girişebileceği bir harekat değidir. Düşünün ki, elbiseler ince, beslenme iyi değil. Siz böyle şartlar altında savaşa gidiyorsunuz. Emin olun, dünyada böyle bir harekatı bir başka ordu yapamazdı. Eğer ordu zamanında takviye edilseydi, belki de savaş kaybedilmezdi. Biz çok şehit vermişiz, Ruslar da takviye görmüş. Netice alamayışımızın sebebi bu. Ancak kahramanlarımızı unutmuş değiliz. Yürüyüşlere ben de katıldım. Yurdun her tarafından insanlar geliyor. Yanımda yürüyen gençlerden birisi Hakkari’den birisi de Diyarbakır’dan gelmişti. Halkımızın benimsediği, sahiplendiği bir yürüyüştür bu. Yürüyüşün kutlu hale dönüşmesinin sebeplerinden birisi de budur.”
Toplantıda farklı bölgelerden gelmiş çok sayıda insanı karşısında gören Vali Seyfettin Azizoğlu, kendilerine cazibe merkezleri ile ilgili bilgi de sundu. İşadamlarını Erzurum’a yatırım yapmaya çağıran Vali Azizoğlu, “Devletimiz, yatırımcıya her türlü kolaylığı sağlıyor, imkan sunuyor. Bu fırsatı kaçırmamak ve iyi değerlendirmek gerekiyor. Yatırımcılara kolaylık sağlamaya hazırız” dedi.



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