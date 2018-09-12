Vali Azizoğlu: "Bizim tek hedefimiz gençlerimizi geleceğe hazırlamak"

Vali Azizoğlu, “Bu ülkenin umudu ve ışığı gençlerimizi geleceğe hazır, donanımlı ve nitelikli yetiştirmek bizlerin asli görevidir” dedi.

TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanan ‘Doğu'nun Sesi' programına katılan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılına dair önemli bilgiler aktardı. Gazeteci ve Yazar Esat Bindesen ve Elif Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Vali Azizoğlu, Erzurum'un yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

Katıldığı radyo programında Erzurum'da ikili eğitim konusunda önemli adımlar atıldığını dikkat çeken Vali Azizoğlu, “2016 yılı sonu itibariyle 61 ilkokul ve 52 ortaokulda ikili eğitim yapılırken yapılan çalışmalarla yeni eğitim öğretim yılında bu sayı ilkokullarda 1'e, ortaokullarda 2'ye düşmüştür. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ikili eğitim yapan kurumumuz kalmayacak şekilde planlamalar yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Her türlü güvenlik tedbirleri alınmıştır

Okula giriş çıkışların denetimini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan okullarımızda 51 okulda 163 özel güvenlik görevlisi görevlendirildiğine değinen Vali Seyfettin Azizoğlu, “Bu eğitim yılı için de 18 okulumuza 250 özel güvenlik görevlisi talep edilmiştir. Ayrıca her okul için bir polis memuru vardır. Bu polis memurları ihtiyaç duyulduğunda olaylara müdahale etmekte ve güvenlik konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Ayrıca ilimizde servis şoförlüğü yapan bütün personele eğitim öğretim yılı başında eğitim verilmiştir. Servisler rutin olarak denetlenmektedir. Herhangi bir şikâyet olması halinde anında müdahale edilmektedir” diye konuştu.

Programın sonunda ailelere seslenen Vali Azizoğlu, okullardaki eğitim kalitesinin eşit olduğuna değindi. Bu konuda hiçbir okulun diğerinden farkı olmadığını söyleyen Vali Azizoğlu, eğitim yılı boyunca ailelerin çocuklarıyla çok yakından ilgilenmelerini istedi.