Vali Azizoğlu: “Bu topraklara barış ve huzur bin yıl önce geldi”

yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Erzurum Valiliği tarafından tertip edilen program sabah saatlerinde saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşünün ardından protokol ve vatandaşlar tören alanını olduğu yere geçti. Günün anlam ve önemine binaen bir açıklama yapan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, tarihin her safhasının Türk milletinin zaferleriyle dolduğunu söyledi.

Pasinler zaferinin de bin yıl sonra hatırlandığına dikkat çeken Vali Azizoğlu, konuşmasında şunları konuştu:

“Bu milletin tarihinin her ayında onlarca zafer var. Bu kahraman millet dünyaya zaferleri tattırmak için Allah tarafından gönderilmiş, aziz bir millet. Anadolu o tarihte boş bir coğrafyaydı. Bizans’ın hâkimiyetinde var olan insanlar da eziyet, zulüm ve yoksulluk içinde yaşıyordu. Bu topraklara bir düzenin bir nizamın gelmesi gerekiyordu. Türkler de Doğu’dan Batı’ya doğru gelmeye başladı. Tam yüz yıl bu topraklara baktılar inceledi ve değerlendirdiler. Anadolu’daki ilk muhteşem zaferi de bu ovada kazandılar. Bizans kendi hâkimiyetini, zulmünü ve eziyetini devam ettirmek için Anadolu’ya giren Selçukluların bu topraklardan sürülmesini istiyordu. Burada ki 50 bin kişilik Bizans ordusu, Selçuklu birliklerini esir etmek istiyordu. Ama Türklerin büyük savaş dehası ve kahramanlığıyla bir Cumartesi akşamı ovaya girdiler ve 20 bin kişilik Selçuklu ordusu 50 bin kişilik Bizans Ordusunu bu ovada darmadağın etti. Bu toprakları huzuru, barışı ve kardeşliği getirelim diye yurt edindik. Bu topraklarda yaşayan hiç kimseye eziyet etmedik, kimseyi, dini, milliyeti, düşüncesi, mezhebinden dolayı asla ayrıma tabi tutmadık. Barışı ve kardeşliği bin yıldır bu coğrafyada tesis ettik. Selçukludan sonra Osmanlı, bugünde Türkiye Cumhuriyeti devleti barışı ve kardeşliği tesis ederek devam ettiriyor.”

Daha sonra Pasinler İlçe Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir birer konuşma yaptı.

Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, sinevizyon ile Pasinler Savaşını anlattı. Ardından gösteriler başladı. İlk olarak halk oyunları gösteri yapıldı. Bizans Ordusuyla Selçuklu Ordusunun ovada tutuştuğu kanlı savaş temsili olarak canlandırıldı. Ardından Okçuluk, Gökbörü, Atlı okçuluk, cirit gösteri, atlı akrobasi, savaş sanatları gösterimleri yapıldı. Programa katılan atlı birlikler Vali Azizoğlu’nu alana davet ederek ata bindirip fotoğraf çektirdi.

Programın sonunda börk çadırına giden Vali Azizoğlu ve protokole, ok yay ve Börk şapkası taktim edildi.