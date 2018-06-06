Vali Azizoğlu Çat’ta Kur’an Kursu açılışı yaptı

Kaymakam Saadettin Doğan ve daire amirleri tarafından karşılanan Vali Azizoğlu, ilk olarak kaymakamlık ziyareti yaptı.

Burada Kaymakam Doğan’dan ilçe hakkında brifing alan Vali Azizoğlu, ardından Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Vali Azizoğlu’nun ilçe ziyaretine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Tarım İl Müdürü Osman Akar ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ve İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula katıldı.

Ziyaretlerin ardından Vali Seyfettin Azizoğlu ve beraberindeki heyet Oyuklu Mahallesi’nde yapılan 50 kişilik Kur’an Kursu’nun açılışının yapılacağı törene katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Azizoğlu, mukaddes bir ayda hayırlı bir mekânı ilçe halkının hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Seyfettin Azizoğlu ve protokol yetkilileri, kurdeleyi keserek Kur’an Kursunu dualarla hizmete açtı.

Vali Azizoğlu ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.