Vali Azizoğlu: “Erzurum’un en önemli sorunu ikili eğitim”

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’ı ziyaret etti. Başkan Bulutlar, Vali Azizoğlu’na Palandöken ilçe genelinde yaptığı çalışmaları ve yatırımları anlattı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Azizoğlu, “ İlk Erzurum’a geldiğim günden bugüne çok yoğun bir dönem yaşadık. O sebeple merkez belediyelerimize ziyarette aksama oldu. İlçelere gittiğimiz zaman belediyeleri ziyaret ediyorum ama şehir merkezindeki belediyelerimizle her zaman beraberiz diye ziyaret yapamadık. O yüzden hem Palandöken belediyemizi ziyaret edelim, hem başkanımızla birlikte ilçe de yapılan çalışmaları değerlendirelim diye bugün belediyemizi iade-i ziyaret ettik. Belediye Başkanımızın öncülüğün de Palandökenimize güzel yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Yeni hizmet binası, ilçe emniyet müdürlüğümüz, birincisi faaliyetlerine devam eden kültür merkezi ve spor kompleksin den sonra ikinci kültür merkezimiz ve yeni nikâh sarayını çalışmaları ilçemiz de tüm hızıyla devam ettiğini gördük. Palandöken ilçemiz de caddesi, sokağı yerleşim planı düzenli ve sorunsuz bir şekil de görmek bizleri mutlu ediyor. Erzurum’umuzun en önemli sorunu başta Eğitim de ikili eğitim biran önce bu ikili eğitim den kurtulmamız gerekiyor. Erzurum’a acil 550 derslik lazım. Bir diğer sorunu ise kentsel dönüşüm bunun için de yerelde buna ağırlık vermek gerekiyor” dedi.

Palandöken’de yatırımlarımız artarak devam edecek

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun Palandöken Belediyesini ziyaretin den duyduğu memnuniyetini dile getiren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,” Palandökenimiz ilçe olduğu günden bugüne yaptığımız çalışmalar kapsamında girişimlerimizi sonucun da ilçemize iki banka şubesi getirdi. Milli eğitim, halk eğitim müdürlükleri ilçemiz de bulunuyor fakat Palandöken İlçemizin Kaymakamlığı ve diğer müdürlükler maalesef Yakutiye ilçesin de yani Erzurum şehir merkezin de. Bunun için bir takım girişimler de bulunduk. İlk olarak Palandöken Belediyesi olarak yeni hizmet binası yaptık inşallah bir ay sonra yeni hizmet binamıza geçtiğimiz de mevcut binamızı yerini İlçe Kaymakamlığına vermek için girişimler de bulunduk. Yine ilçemiz de bulunmayan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze Belediye olarak yeni bir hizmet binası yapıyoruz ve bitme aşamasında. Birinci Kültür Merkezimiz ve Spor Kompleksimizi faaliyete soktuk şuanda yaklaşık bin 500 kişi eğitim alıyor. Yıldızkent bölgemiz de ikincisi için ihale yapıldı ve müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı çalışma başladı. Yenişehir bölgemiz de Erzurum’un ilk ve tek olma özeliği bulanan nikâh sarayı için projelendirme çalışmalarımız tamamlandı. Yunus Emre Mahallesin de ve Valilik ile Köşk’ü bir birine bağlayan 15 Temmuz Şehitleri Caddesi tamamlanarak hizmete açtık. Palandöken Belediyesi olarak ilçemiz de ilk defa Harput Mahallesin de 120 ye yakın gece kondu temizlenerek kentsel dönüşüm gerçekleştirdik ve hak sahipleri mağdur edilmeyerek bedellerini ödedik. Yenişehir de Kentsel Yenileme kapsamın da Rus Pazarı olarak bilinen alanları yenileyerek moderni konutlar inşa edildi. Palandöken Belediyesi olarak imara aykırı yapılaşmaya müsaade etmediğimiz gibi Eğitim ve Sağlık Ocağı gibi kurumlara tahsisi edilen arsaları alanları dışında yapılaşmasına izni vermedik. Palandöken ilçemiz için yaptığımız yatırımlar ve çalışmaları asla çok görmüyoruz. Bu çalışmalarımız ve yatırımlarımız artarak devam edecek.” diye konuştu.

Daha sonra Başkan Bulutlar, Vali Azizoğlu’na günün anısına Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde kurulan yeni sanat atölyesinde yapılan Oltu taşı tespih hediye etti.