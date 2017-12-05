Vali Azizoğlu: “Geleceğimiz sizlere emanet”

Kamu kurum ziyaretleriyle; çalışmaları yerinde tespit edip bilgi alan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, eğitim yuvalarını da ihmal etmiyor. Şehrin başarılı eğitim merkezlerinin başında gelen Erzurum Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunan Vali Seyfettin Azizoğlu, yöneticilerden okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.

Öğretmenler odasında İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Okul Müdürü Fatih Cerrah ve öğretmenlerle birlikte eğitim konularını konuşan Vali Azizoğlu, çağdaş bir toplum olabilmek için donanımlı, iyi yetişmiş insan gücüne ve bunu sağlayan kaliteli eğitime çok büyük ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Gece gündüz demeden devletin kapısının eğitimcilere açık olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu, “Öğretmenlerimiz büyük bir fedakârlıkla kutsal bir mesleği icra etmeler. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; vatanına, milletine hayırlı bir evlat olma yolunda çaba gösteren eğitimcilerimizin herkesin üzerinde çok büyük hakkı vardır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yoğurup şekil veren siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Sizlere çocuklarımızı emanet ederken, aynı zamanda geleceğimizi de emanet etmiş oluyoruz. Bu kadar kutsal görevi yürüten öğretmenlerimize 24 saat kapılarımız açıktır. Her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Daha sonra Vali Azizoğlu, okulun en kıdemli öğretmenine ve diğer öğretmenlere kitap hediye etti.