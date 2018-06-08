Vali Azizoğlu Horasan’da

Kaymakam Cüneyt Caner Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın ve daire amirleri tarafından karşılanan Vali Azizoğlu, ilk olarak kaymakamlık ziyareti yaptı.

Burada Kaymakam Caner’den ilçe hakkında brifing alan Vali Azizoğlu, ardından Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın’ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Aydın Azizoğlu’na günün anısına plaket takdiminde bulundu.

Vali Azizoğlu’nun ilçe ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Tarım İl Müdürü Osman Akar ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar katıldı.

Ziyaretlerin ardından Vali Seyfettin Azizoğlu ve beraberindeki heyet Yavuz Selim Caddesinde bulunan Horasan İlçe Kaymakamlık binası inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek şantiye sorumlularından bilgi aldı.

Vali Azizoğlu ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı daha sonra ilçeden ayrıldı.