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18 Mayıs 2018 13:15

Vali Azizoğlu, inşaatı devam eden okulları inceledi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, inşaatı devam eden okulları yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Azizoğlu, inşaatı devam eden okulları inceledi

18 Mayıs 2018 13:15

Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ile birlikte sabah saatlerinde okullara giden Vali Azizoğlu, yüklenici firmanın yaptığı işleri yerinde gördü.


İlk olarak Çiftlik Mahallesi yolu üzerinde bulunan Çiftlik Kampüsünü ziyaret eden Vali Seyfettin Azizoğlu, 16 derslik Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu, 24 derslik Sosyal Bilimler lisesi, 200 kişilik öğrenci yurdunun eksikliklerinin en kısa sürede tamamlanarak eğitime açılması talimatını verdi.


Ardından Aziziye İlçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 kişilik öğrenci yurduna giden Vali Azizoğlu, her iki binayı baştan sona inceledi.


Çalışmalar hakkında yüklenici firmadan bilgi alan Vali Azizoğlu, her iki eğitim yuvasının önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirileceğini söyledi.




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