Vali Azizoğlu inşaatları inceledi

Göreve geldiği günden itibaren eğitim konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Vali Seyfettin Azizoğlu, ikili eğitimden tekli eğitime geçmek için gerekli alt yapının oluşturulması konusunda gece gündüz çalışıyor.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde tamamlanmak üzere olan Murat Paşa Kampüsünü gezen Vali Azizoğlu, inşaat ile ilgili yüklenici şirket yetkililerinden bilgi aldı, yeni eğitim ve öğretim yılına kavuşturulması yönünde talimat verdi.

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en güzel ortamlarda eğitim görmesini istiyoruz” diyen Vali Azizoğlu, “2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılını yavrularımızın sağlıklı ortamlarda rahat geçirmesi için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Valiliğimiz, belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız cansiperane bir şekilde çalışmaktalar. Yaptığımız incelemeler neticesinde okullarımızda bir sıkıntı görünmüyor. Biz istiyoruz ki; 2019 yılında ikili eğitimi tamamen ortadan kaldırıp, tekli eğitime geçelim” dedi.

Daha sonra tamamlandığında Doğu Anadolu’nun en büyük kütüphanesinin inşaat çalışmalarını inceleyen Vali Azizoğlu, tarih ve kültür şehri olan Erzurum’a yakışır bir eser kazandırılmış olacak.

Vali Azizoğlu’na yaptığı incelemelerde İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz eşlik etti.

Kütüphane ve Kültür Merkezinin genel bilgisi

Türkiye’de sadece Erzurum dahil 5 ilde yapılacak olan 1 milyon kitap kapasitesine sahip kütüphane binası 2019 yılı Nisan ayında bitirilecek. Yapılacak olan binanın içi son derece dijital olacak. Son teknoloji ile donatılacak. İçinde revir, çocuk oyun alanları, sinema kulübü, spor salonu, konferans salonu, gençlere, çocuklara ve yetişkinlere özel alanları var. Bunun yanında okuma salonları, ders çalışma salonları bulunuyor. Bodrum dahil 4 kattan oluşacak olan kütüphane 8 bin metrekare alan üzerine yapılacak. Tiyatro, kültür merkezi ve yönetim binası yer alacak.

Yine aynı alan üzerinde Doğu’nun en büyük Kültür Merkezi Erzurum’da yapılacak. Yeni Kültür Merkezi inşaatı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl yatırım programına alınmış, ödeneği ayrılmış tahminen 2 yıl içerisinde bitirilerek hizmete başlayacak.