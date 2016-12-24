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24 Aralık 2016 17:11

Vali Azizoğlu, Kayseri’de terör saldırısında yaralanan gaziyi ziyaret etti

Vali Azizoğlu, Kayseri’de terör saldırısında yaralanan gaziyi ziyaret etti

24 Aralık 2016 17:11

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kayseri’de teröristler tarafından yapılan bombalı saldırı sonucunda yaralanan Piyade Er Yusuf Ergün’ü baba evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Yakutiye İlçesinde ailesi ile birlikte ikamet eden Yusuf Ergün’ü ziyaret eden Vali Azizoğlu’na İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş eşlik etti. Ergün’ün sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu kaydeden Vali Azizoğlu, kısa zamanda toparlanacağını ve eski sağlığına kavuşacağını dile getirdi.
Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırısını olayın canlı şahidi Ergün’den dinleyen Vali Seyfettin Azizoğlu, terörü bir kez daha kınayarak, “ Çarşı iznine gitmekte olan eli silahsız askerlerimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı terörün alçaklığını ve hainliğini bir kere daha gösteriyor” dedi.



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