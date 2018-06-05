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05 Haziran 2018 10:14

Vali Azizoğlu, Mahallebaşında vatandaşları dinledi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Mahallebaşı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Azizoğlu, Mahallebaşında vatandaşları dinledi

05 Haziran 2018 10:14


Beraberinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ile birlikte Mahallebaşı semtine gelen Vali Azizoğlu, Selimoğlu Esnaflar Kıraathanesinde toplanan vatandaşlarla bir süre görüştü.


Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Vali Azizoğlu, vatandaşların sorunlarının çözülmesi için yetkililere talimat verdi.


Yaşadıkları sıkıntıları Vali Seyfettin Azizoğlu’na ileten vatandaşlar ise öncelikle bölgeye banka şubesi açılmasını istediler. Semt sakinleri ve esnaflar ayrıca, mahalleleri için bir lise, gençlik merkezi ve bir halı saha kurulmasını talep ettiler.


Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen ve not alan Vali Azizoğlu ise vatandaşlara taleplerinin en kısa sürede yapılacağının müjdesini verdi.


Vali Seyfettin Azizoğlu ve beraberindeki heyet, kıraathanede vatandaşlarla görüşmesinin ardından bölgeyi gezdi. Sokakta gördüğü vatandaşları tek tek dinleyen Vali Azizoğlu’nun yaptığı bu ziyaret semt sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.




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