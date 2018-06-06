Vali Azizoğlu Mehmetçikle birlikte iftar açtı

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’un Çat ilçesine giden Vali Seyfettin Azizoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yürüten Kahraman Mehmetçik ile iftar yaptı.

Çat’ın Has Mahallesi’nde bulunan jandarma karakolunda er ve erbaşlarla iftar sofrasını paylaşan Vali Seyfettin Azizoğlu’na Çat Kaymakamı Saadettin Doğan, Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Tarım İl Müdürü Osman Akar ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ve İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula eşlik etti.

İftar yemeğinde er ve erbaşlarla tek tek sohbet eden Vali Azizoğlu, kahraman Mehmetçik ile birlikte iftar açmanın memnuniyetini dile getirdi.

İftar sonrasında Vali Azizoğlu, ilçenin çeşitli noktalarında görev yapan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek onlara baklava ikram etti.