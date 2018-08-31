Vali Azizoğlu: “Millet iradesi üzerinde bir güç yoktur”

yıl dönümü münasebetiyle Öğretmenevinde düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, “Millet iradesi üzerinde bir güç yoktur” dedi.

Geniş bir katılımın olduğu resepsiyona Vali Seyfettin Azizoğlu, 9’uncu Kolordu Komutan Vekili ve Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, askeri, mülki ve idari erkânla, şehit ve gazi aileleri, işadamları ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen kısa bir selamlama konuşması yapan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “Sizleri Türk’ün kahramanlık ayı olan bu ayda, 30 Ağustos’un 96’ıncı yıldönümünde en derin saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah bu memleketin kahraman milletine her meydana çıktığında, her savaş meydanında gözüktüğünde; 30 Ağustos gibi kahramanlıklar ve galibiyetler nasip etsin. Muhakkak ki memleketlerin tarihinde kötü ve iyi zamanlar vardır. Bütün mesele ümidini kaybetmeden geleceğe güvenle bakıp, milletine güvenerek o buhranlı günlerden sıyrılıp tekrar güzel ve güneşli günlere ulaşacağına olan inancı ve imanı muhafaza edebilmektir. Türk milleti tarihinin birçok devrinde kendisi için biçilmek istenen kaftanı ve hazırlanan senaryoları kaderine ve iradesine aykırı görüyorsa bir yumrukla yok edip, kendi kaderine yine kendisinin hâkim olduğunu dost düşman bütün cihana göstermiştir. Bugün sizlerle birlikte Cumhuriyetin kuruluşuna ön ayak olan kahramanlar ve yiğitler diyarı Erzurum’dayız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Harbi’nin başlangıcını 23 Temmuz’da Erzurum’da yaptığı kongre ile atmıştı. O kongrede alınan karar milletin geleceğine, yine milletin iradesi karar verecektir. Bugün bu milletin üzerinde oynanan oyunları da yine bu milletin dik duruşu, kararlılığı bir ve beraber oluşu bozacaktır. Komşu dost ülkelerinde ümit duyduğu büyük ülke olarak onların da yollarının açılmasına, huzur, güven ve barış içerisinde yaşamasına vesile olacaktır” dedi.

Yaklaşık iki saat süren resepsiyon sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı pastası kesilerek davetlilere ikram edildi.