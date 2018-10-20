Vali Azizoğlu: “Muhtarlar devlet ile vatandaş arasındaki bağdır”

Muhtarlık kurumunun, demokrasinin ve devlet yönetiminin temel yapı taşı olduğunu söyleyen Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “Türkiye'nin en ücra köşelerinde görev yapan muhtarlar, devletin şefkat eli, sıcak yüzüdür” dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü' münasebetiyle muhtarları makamında kabul etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz ile birlikte mahalle muhtarlarından oluşan büyük bir kalabalık muhtar heyetini kabul eden Vali Azizoğlu, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan en önemli unsurların başında geldiğini söyledi.

Bu kadar ehemmiyetli bir görevi yürüten muhtarlarımıza destek olmak da devletin görevi olduğuna dikkat çeken Vali Azizoğlu, “Seçimlerle göreve gelen muhtar arkadaşlarımız, vatandaşın içerisinde birebir onların sorunlarını dinleyen ve ilgili yerlere aktaran bir görev yürütüyorlar. Hem milleti hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“MUHTAR DEMOKRASİNİN VE SİYASAL HAYATIN EN TEMEL KURUMUDUR”

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ziyaretlerin ardından Müftülük Konferans Salonunda ‘Muhtarlar Günü' dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Programa, Vali Seyfettin Azizoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Durak Bulut, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

İlk olarak söz alan Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, muhtarlık müessesinin 189 yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Başkan Korkmaz, “Genel ve yerel sorunları ilgili kuruluşlara getirilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık, Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir” dedi.

Programda son olarak söz alan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, muhtarların bütçe ve yetkilerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Vali Azizoğlu, şöyle konuştu: “Muhtarlar demokrasinin ve siyasal hayatın en temel en merkez kurumlarıdır. Muhtar demek kendiliğinden karar alabilen ve yürüten organ demektir. Bu yetkiyi kullanan makam sahibidir. Makam sahibi muhtarların bütçesini ve tüzel kişiliğini tesis ederseniz o zaman mahalle de ve köydeki sorunu da o nispette çözmüş olursunuz. Osmanlı'dan gelen Muhtarlık, Türk Milletinin dünya demokrasi tarihine armağan ettiği en önemli bir kurumdur. Bu sebeple muhtarlıkların tüzel kişiliği, bütçesi ve personeli ile birlikte yeniden tesis edilmesine bence büyük bir ihtiyaç var. Önemli bir fayda sağlayacaktır. Muhtarlık bu kadar önemli bir kurum olması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta, demokrasinin en temel taşı olarak muhtarlarımızı ifade ediyor. O sebepledir ki, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımız Erzurum'dan da 14 muhtarı yurt dışına gönderilmiştir. Bu güzel geleneği devam ettirmek adına önümüzdeki günlerde 10 muhtarımızı İspanya'ya göndereceğiz. Bu vesile ile gününüzü kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.”