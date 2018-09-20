Vali Azizoğlu muhtarların sorunlarını dinledi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda düzenlenen muhtarlar toplantısında, Erzurum il merkezi ve ilçelerinde görevli muhtarlarla bir araya gelerek dilek ve şikayetlerini dinledi.

Toplantıya Vali Seyfettin Azizoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, ilçe kaymakamları ve muhtarlar katıldı.

İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen toplantıda il merkezi ve ilçe muhtarları köylerinde ki ve mahallelerinde ki sorunları Vali Seyfettin Azizoğlu'na bildirerek çözüm talep etti.

Muhtarların sorunlarını dinleyip not alan Vali Seyfettin Azizoğlu köylerde ki ve mahallelerde ki sorunlarla ilgilenileceğini ve en kısa sürede çözümler bulunacağını belirtirken köy ve mahalle vatandaşlarına rahatsızlık veren durumlarında ortadan kaldırılacağını söyledi.

Konuşmasında kaçakçıların Erzurum üzerinden geçmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Seyfettin Azizoğlu, bu tür kaçakçılara izin verilmeyeceğini ve gerekli bütün önlemlerin alındığını söyleyerek sınır köylerinde bu konuda duyarlı olmasını istedi.